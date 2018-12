Un accident très impressionnant sur l’autoroute A7

Tain-l'Hermitage, France

Vers 16h45 ce lundi 31 décembre, un semi-remorque a percuté la pile de pont à hauteur de Tain- l'Hermitage dans le sens Sud-Nord, c'est à dire en direction de Lyon. Par chance il n'y a pas eu de blessés.

Le chargement est tombé du camion et s’est dispersé sur la chaussée sur plus 150 mètres - Gendarmerie nationale

Perturbation de circulation

Le camion transportait les éléments d'un échafaudage. Le chargement est tombé du camion et s’est dispersé sur la chaussée sur plus 150 mètres. Les gendarmes ont réussi à déblayer certains éléments mais il leur reste au moins trois heures de travail. Cet accident à perturber la circulation, il y a eu jusqu’à 1,5 kilomètre de bouchons. Pour l’heure deux voies ont été libérées et ça roule un peu mieux dans le secteur.