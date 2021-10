Un accord signe la fin du litige entre les anciens joueurs Thomas Renault et Cédric Cambon et l'US Orléans

Un accord a été trouvé ces derniers jours dans le litige qui oppose les deux anciens joueurs orléanais Thomas Renault et Cédric Cambon et le club de l'US Orléans indique la République du Centre, confirmé ce lundi par l'avocat des ex-joueurs. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Cédric Cambon (à gauche) et Thomas Renault (à droite) ont trouvé un accord avec l'US Orléans dans le litige qui les oppose.

La fin du litige entre l'US Orléans et les deux anciens joueurs Thomas Renault et Cédric Cambon. Un accord financier à l'amiable a été trouvé récemment entre les deux parties indiquent nos confrères de la République du Centre, une information confirmée ce lundi par l'avocat des deux joueurs, Me Anthony Mottais, joint par France Bleu Orléans ce lundi. Cela met donc un terme à la procédure ouverte aux prud'hommes à l'été 2020.

Une audience ce mardi pour acter la décision

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Une audience aux prud'hommes est prévue ce mardi à 9h au tribunal d'Orléans pour acter cette décision. L'actuel adjoint aux Sports à la mairie d'Orléans et l'ex-défenseur avaient saisi l'instance après leur licenciement il y a deux saisons.

Le conseil des prud'hommes avait tranché le 24 juin dernier en défaveur de l'USO en condamnant le club en partie. Seuls deux points ont été tranchés : les primes qu'ils n'auraient pas touchées avant leur licenciement et la non proposition de reconversion au club pour Thomas Renault.