INSOLITE - Un accouchement "rock and roll" dans une ambulance des pompiers entre Alès et Bessèges

Virginie Gonzalez n'est pas près d'oublier la naissance de son troisième enfant. L'histoire débute vers deux heures du matin dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à Bessèges dans le Gard. Prise de contractions, cette femme de 37 ans appelle les pompiers car son mari est au travail. "J'avais très mal au ventre. Je suis montée dans l'ambulance, installée sur un brancard" précise t-elle. Aussitôt, le véhicule des pompiers prend la route, direction le centre hospitalier d'Alès. A ses côtés, un pompier et trois médecins du SMUR.

Virginie Gonzalez Copier

J'ai réussi à caler un pied dans un petit filet sur le côté. L'autre contre une échelle. Heureusement que j'avais une robe. Une jeune fille me tenait la main. Un pompier m'encourageait et me soutenait. Mais sans péridurale, j'ai énormément souffert - Virginie Gonzalez

Clarisse pèse 2.870 kg

La délivrance est arrivée à hauteur de la commune de Pont d'Avène entre à Bessèges et Alès. "J'ai senti sa tête dans mon bassin. Et en trois poussées, Clarisse est arrivée. Un accouchement rock and roll" se souvient Virginie. "Je leur ai dit de ne couper pas le cordon et qu'on le ferait à la maternité. Du coup, j'ai gardé mon bébé contre moi" affirme t-elle.

Les pompiers et les équipes du SMUR ont été formidables. Je les remercie - Virginie Gonzalez

Clarisse, 2.870 kg et sa maman se portent bien. Elles sont toujours à la maternité de l'hôpital d'Alès.