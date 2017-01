Au procès du drame d'Avanton, l'acharnement meurtrier reste inexpliqué

Pour la première fois depuis l'ouverture de son procès devant les assises de la Vienne, Raphaël a été interrogé sur les raisons qui l'ont amené à frapper d'une trentaine de coups de couteau sa compagne Marine à leur domicile d'Avanton le 9 juin 2014.

De la présidente de la cour aux avocats, tous ont multiplié les questions pour connaître « cette vérité essentielle pour les parents de Marine» insiste solennelle l'un de leurs avocats. Comme à son habitude, Raphaël ne se défausse pas mais cette fois c'est avec une voix faible, hésitante qu'il déroule le fil de cette soirée tragique.

Un drame silencieux

La dispute pour une broutille, les cris, les coups de poing puis son acharnement à la poignarder avec un couteau de cuisine jusqu'à «ce qu'elle cesse de bouger». «Avez vous pu lire la peur ds ses yeux ?» l'interroge une avocate. "Je n'ai rien vu" dit-il, "aucun souvenir de cris, de sons".

Incompréhensible

Dans ce drame ce qui laisse perplexe c'est que tout semblait enfin au clair dans leur relation. Elle devait à nouveau quitter leur domicile, habiter dans la région avec les filles. Elle venait de signer un CDI. «Vous étiez d'accord avec tout cela» lui demande la présidente. L'accusé acquiesce. Difficile de comprendre ce déferlement. Le sujet de la garde des enfants était réglé. "J'ai pété un plomb" tente d'expliquer Raphaël. «Je suis pas un mauvais gars. C'est pas moi ca.»

Voulait il la tuer ? «Non j'ai jamais voulu tuer Marine, c'est la mère de mes enfants». Et d'évoquer ensuite un enchaînement dramatique, une frénésie.

Déni ou alibi ?

Mais quand tout s'arrête, Raphaël reprend ses esprits, pose une carpette sur le corps de Marine. va rassurer sa fille aînée qui a vu partiellement la scène, la recouche. Il va ensuite se laver, mettre les vêtements souillés dans un sac, ramasse le couteau de boucher et part au badminton. Sur la route il jette les preuves et va ensuite passer deux coups de fil dont un à Marine. «Je n'assumais pas... ce qui venait de se passer n'était pas vrai. En appelant Marine j'esperais qu'elle décroche». «On pourrait imaginer que vous constituiez un alibi» interpelle la présidente. D'ailleurs, Raphaël mettra 24h et attendra d'être confronté a des preuves pour avouer le meurtre : «je regrette d'avoir procédé comme ca répond il, enfin je regrette tout».

Par ailleurs, images à l'appui, la médecin légiste a détaillé le calvaire vécue par Marine le soir du drame. Une description détaillée complétée de photographies qui provoquera le malaise d'une des personnes parmi le public.

