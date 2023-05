Un acte malveillant à l’origine de la chute d'un panneau au lycée de Gragnague

Que s’est-il passé au lycée de Gragnague ? Lundi dernier, le 22 mai, un panneau blanc qui structure la façade du tout nouvel établissement s'est effondré et a semé la panique. D’autant plus inquiétant que le lycée à énergie positive a ouvert à la rentrée de septembre 2022 et qu’il vient tout juste d’être inauguré. Les services de la Région, propriétaire du bâtiment, et le Rectorat, ont décidé immédiatement de mettre en sécurité les élèves et de fermer l’établissement. Il a finalement rouvert en milieu de semaine.

Périmètre et agents de sécurité

Des entreprises sont venues analyser le bâtiment. L'une d'elles a installé des barrières pour mettre en place un périmètre de sécurité. Des agents de sécurité ont même été engagés pour que ce périmètre soit respecté et pour que l’établissement puisse rouvrir.

Mais l’enquête avance, et il ne s’agirait pas d’un vice de forme lié aux travaux. La Région explique que des recherches approfondies "ont démontré que la chute des panneaux d’une façade était due à un acte malveillant". Une dégradation volontaire aurait donc entraîné la chute de ce panneau. L’enquête se poursuit.