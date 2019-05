Un adieu à Sacha ce mercredi 29 mai à Bourg d'Oisans

Bourg-d'Oisans, France

La dernière image de Sacha, c'est celle qu'il a postée sur Instagram le 30 janvier dernier juste avant de s'élancer du sommet du télésiège de la Grande Sure à l'Alpe d'Huez . Il devait rejoindre en ski hors-piste le hameau du Rafour à Bourg-d'Oisans où il n'est jamais arrivé.

De nombreuses recherches avaient été menées dans les jours qui ont suivi sa disparition, dans des conditions difficiles, à cause des grosses quantités de neige et des risques d'avalanche importants à cette période. Elles n'avaient pas permis de retrouver la moindre trace du jeune homme.

A la faveur de la fonte des neiges, la CRS Alpes a organisé une vaste opération de ratissage le 23 mai avec 175 personnes sur le terrain et 10 équipes cynophiles (chiens et maîtres-chiens) qui sont reparties du haut de la Grande Sure pour parcourir sur 900 mètres de dénivelés tous les versants et les couloirs en aval du sommet.

Cérémonie à 17h30 ce mercredi à l'église de Bourg-d'Oisans

Un peu avant 11 heures, l'une des équipes cynophiles a repéré un casque bleu, puis un anorak et enfin le corps de Sacha, moment attendu et redouté à la fois par les parents du jeune homme.

Ce mercredi à 17h30 à l'église de Bourg-d'Oisans, la famille et les amis de Sacha vont lui adresser un dernier adieu. Le faire-part publié pour annoncer la cérémonie était aussi l'occasion d'adresser leurs remerciements et leur reconnaissance à tous ceux qui les ont soutenus et qui se sont impliqués dans les recherches.