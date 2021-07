Un adjoint au maire d'Ollioules entendu par la Police pour des propos injurieux à connotation raciste

Les policiers de la Sûreté départementale ont entendu ce lundi dans les locaux du commissariat central de Toulon l'adjoint au maire en charge de la sécurité à Ollioules pour des propos à connotation raciste que l'élu est accusé d'avoir tenus à l'égard d'une juriste assistante du Tribunal judiciaire de Toulon. L'homme aurait tenu ses propos au téléphone il y a quelques jours, pas directement à la jeune assistante, mais elle a tout entendu. L'élu ne semblait pas savoir que la conversation téléphonique qu'il avait entamée avec elle n'était pas achevée.

L'élu et la juriste entretiennent une conversation téléphonique dans le cadre de la "cellule citoyenneté tranquillité publique". Le ton est cordial. Jusque là, pas de problème. Sauf que l'élu qui pense avoir raccroché, a en réalité mal posé le combiné téléphonique. Il donne alors son avis sur son interlocutrice à sa secrétaire évoquant la couleur de la jeune femme, "son cul de noire" pour reprendre ses termes. Il serait aussi question selon la juriste de son odeur corporel liée à son origine africaine. A l'autre bout du téléphone : l'interlocutrice, sidérée qui décide de déposer plainte à l'encontre de l'élu.

Un problème de susceptibilité

Entendu ce lundi matin par les policiers, l'adjoint au maire reconnait en partie les propos et s'en excuse d'ailleurs. Joint par téléphone par France Bleu Provence, il explique qu'il a fait "toute sa carrière entouré d'hommes dans un milieu où les mots ne sont pas très fleuris". "C'est absurde" poursuit-il précisant que c'est du même niveau que les moqueries sur les chauves. "C'est comme quand on me dit crane d'oeuf parce que je n'ai plus de cheveux ou qu'on appelle les roux poil de carotte" justifie l'élu qui évoque un problème de susceptibilité. "Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas raciste, je combats le Front national depuis des années" conclut l'adjoint concerné.

Le maire d'Ollioules, Robert Bénéventi indique en tout cas qu'il se rangera derrière la décision de justice. "Je ne vais pas être plus royaliste que le Roi. Tant que le Procureur ne prend pas de décision, je ne prends pas de mesure spécifique" indique le premier magistrat de la commune. Tout en précisant que cet élu, à ses côtés depuis au moins plus 3 mandats "est remarquable dans sa mission".