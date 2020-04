Pays basque : un élu atteint du coronavirus se dit poursuivi pour avoir fait campagne pendant les municipales

Adjoint au maire sortant de Boucau, Gilles Lassabe avait été le premier médecin à signaler un cas de coronavirus au Pays basque, avant de contracter lui-même le virus. Sur notre antenne ce jeudi matin, il annonce faire l'objet d'une plainte de la part de l'Agence Régionale de Santé (ARS), auprès de l'Ordre des médecins et du procureur de la République, pour "mise en danger de la vie d'autrui". L'ARS l'accuse d'avoir poursuivi la campagne électorale pour le 1er tour des élections municipales du 15 mars alors qu'il se savait atteint du Covid-19.

L'élu a appris la nouvelle auprès de l'Ordre des médecins avec effarement : "C'est faux" affirme-t-il, expliquant s'être mis en quarantaine avant d'être testé et en avoir averti le maire et les élus boucalais. "Je suis resté 14 jours en retrait et je n'ai pas été voter. Cette plainte est totalement indigne. Je ne pense pas que ce soient les médecins qui soient responsables de la pandémie, je crois qu'on a besoin d'eux, et qu'il faut retrouver des valeurs de solidarité et d'humanité."