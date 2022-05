Un ado de 13 ans tabassé à Jarny, la vidéo de son agression diffusée sur les réseaux sociaux

Un garçon de 13 ans a été tabassé sous la menace d'un couteau dimanche 1er mai dans la soirée, par deux autres adolescents, à Jarny (Meurthe-et-Moselle). Ses agresseurs ont filmé la scène et diffusé les images sur le réseau social Snapchat. Après une plainte de la mère de la victime, les deux jeunes ont été arrêtés mardi 3 mai : ils ont reconnu les faits.

Un guet-apens

Le garçon de 13 ans croise une connaissance dimanche 1er mai aux alentours de 21h. Ce copain lui demande de le suivre et une fois arrivés dans un renfoncement isolé, un second adolescent sort de l'ombre, armé d'un couteau et le visage masqué. Il frappe alors la victime à coup de pieds et à coup de poings pendant que l'autre filme et poste la vidéo sur Snapchat.

Aucun jour d'ITT pour la victime

En rentrant chez lui, le garçon ne dit rien à sa maman : ses blessures ne sont pas graves, il arrive donc à cacher ce qui vient de se passer. Pourtant, tout se sait vite dans cette ville de quelques milliers d'habitants. Sa mère découvre les vidéos le 3 mai et porte immédiatement plainte.

Diffuser la vidéo de l'agression : une circonstance aggravante

La police de Conflans-en-Jarnisy remonte très vite la piste : en quelques heures, elle interpelle les deux adolescents, le premier dans son collège, le second chez lui. En garde à vue, ils reconnaissent les faits mais en nient la gravité. Pourtant, il s'agit bien de violences en réunion avec arme, aggravées en plus par la diffusion des images sur les réseaux sociaux.

C'est la deuxième fois dans l'année que les policiers de Meurthe-et-Moselle s'occupent d'une agression diffusée sur les réseaux sociaux. La première fois c'était en janvier à Villers-les-Nancy.