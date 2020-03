Cet ado de 14 ans et un copain de 16 ans ont été interpellés vers 1 h et demi du matin dans la nuit de samedi à dimanche en centre ville de Tournon-sur-Rhone (Ardèche). Ils ont reconnu avoir cambriolé une école puis volé cette voiture. L'adolescent est connu de la justice pour de nombreux délits.

Un ado de 14 ans cambriole une ecole et vole une voiture pour se balader en pleine nuit à Tournon

Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG). Mai 2019.

Ce sont les gendarmes du PSIG ( Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) de Tournon qui ont été intrigués par cette voiture qui zigzaguait à une heure et demi du matin en centre ville dans la nuit de samedi à dimanche. Au volant ils découvrent un ado de 14 ans, à ses cotés un autre jeune de 16 ans seulement.

Les deux garçons ont reconnu avoir auparavant cambriolé l’école de la Luette. Ils ont cassé une petite fenêtre et ont trouvé ces clés dans l’école. Ils ont volé la Peugeot 208 garée devant et sont partis avec.

Ils ont été verbalisés immédiatement pour non respect du confinement, vu leur jeune âge ils ont été remis à leur parents. Ils seront convoqués plus tard devant un juge des enfants pour le cambriolage de l’école le vol de la voiture et la conduite sans permis. L'adolescent de 14 ans qui conduisait est très défavorablement connu de la justice. Il a notamment déjà volé une voiture pour conduire avec.