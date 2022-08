Un ado de 14 ans interpellé à Cuers après avoir perturbé l'atterrissage d'un hélicoptère de la gendarmerie

Le mardi 2 août, lors d’un vol d’entraînement nocturne sur l’aérodrome de Cuers (Var), un laser a été pointé sur l’hélicoptère EC145 de la Section Aérienne de la gendarmerie de Hyères. Le laser visait plus particulièrement les deux places avant de l’hélicoptère et notamment le pilote lors de la phase délicate de l’atterrissage. Le militaire a été aveuglé et distrait mais a pu mener à bien sa manœuvre. Alertés, les gendarmes de la brigade de La Farlède ont rapidement interpellé un adolescent de 14 ans, riverain de l’aérodrome.

Le collégien a reconnu qu’il avait fait ça "pour s’amuser". Mais son petit jeu va le mener devant la justice puisqu’il est convoqué fin octobre pour "entrave à la circulation d’un aéronef". Le procureur de la République de Toulon souhaite également que le jeune varois suive un stage de citoyenneté.

Les gendarmes rappellent que "la principale mission de cet hélicoptère est de porter secours, toute entrave à sa navigation peut donc avoir des conséquences dramatiques".