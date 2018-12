VIDÉO - Un ado grièvement blessé lors de la manifestation des Gilets Jaunes à Dijon samedi dernier

Dijon - France

Il s'appelle Antonin, il a 15 ans, il est élève en seconde au Lycée Montchapet à Dijon. Cet adolescent -résidant à Mirebeau-sur-Bèze- n'est pas prêt d'oublier ce samedi 9 décembre 2018 et la dernière manif des Gilets Jaunes à Dijon. Il s'y rendait pour la toute première fois avec deux amis "par curiosité".

Une semaine d'hôpital après sa toute première manif

C'est vers 16 heures lors d'un mouvement de foule entre la rue des Godrans et la place de la République qu'Antonin aurait été touché à la mâchoire. Le jeune homme assure qu'il était à au moins 30 mètres des forces de l'ordre lorsque celles ci ont effectué un tir de défense. Bilan pour Antonin: une double fracture de la mandibule et une hospitalisation qui dure depuis bientôt une semaine au CHU de Dijon.

Mardi, sa mère a déposé plainte contre "X" pour "violence avec arme". France Bleu Bourgogne a joint Antonin sur son lit d'hôpital. Il raconte. "Je suis allé à la manifestation parce que jusque là je suivais de loin le mouvement et vu que j'étais sur Dijon ce jour là, je me suis dit, ben on va y aller un coup. J'étais avec des amis, tout se passait bien. Quand on a vu que ça commençait à devenir un peu plus violent on a décidé de bouger. A ce moment là je n'ai pas tout compris. J'ai senti une vive douleur comme si on m'avait frappé -très très fort- la joue. Les "Gilets jaunes" m'ont expliqué que c'était un Flash-Ball, que je m'étais fait toucher par les CRS. Les pompiers sont arrivés et m'ont emmené au CHU".

Stéphanie Hosdez lors d'une communication "FaceTime" avec son fils © Radio France - Thomas Nougaillon

"Sa joue avait triplé de volume ça faisait peur"

Stéphanie Hosdez, la maman d'Antonin, lui avait pourtant interdit de se rendre à la manifestation. Aujourd'hui elle déplore l'état dans lequel se trouve son garçon. "Il est défiguré, il a la joue qui a triplé de volume, au début ça faisait peur. L'hématome avait tellement pris que ça l'empêchait de déglutir." Aujourd'hui Stéphanie se rassure en se disant que son fils va mieux. "Pour le moment il a le moral, il a le soutien des "Gilets jaunes", de gens qu'il ne connaît pas et de copains qui défilent dans sa chambre".

"Ce sont des histoires d'adultes"

Stéphanie Hosdez, sourit mais confesse être encore sous le choc. "J'oscille entre la colère que je ressens envers mon fils et celle envers ces manifestations et les violences. Pour moi on peut revendiquer des choses, nous sommes tous des "Gilets jaunes" mais je n'en veux pas aux forces de l'ordre. Elles agissent par rapport aux ordres qu'elles reçoivent. Antonin et ses copains n'avaient rien à faire là. Ce sont des histoires d'adultes."

L'impact de la balle de caoutchouc sur le visage d'Antonin © Radio France - Thomas Nougaillon

Éric Mathais procureur de la République de Dijon s'étonne de la présence d'un jeune homme de cet âge dans une manifestation illégale. "Il faut que tout le monde ait bien conscience que le droit de manifester existe. Mais cette manifestation n'avait pas été déclarée. Elle était même interdite dans certains secteurs de Dijon. Et à ma connaissance -bien sûr nous vérifierons grâce à l'enquête qui va intervenir- la police n'a fait usage de Flash-Ball que pour se protéger ou se sortir d'une situation difficile". Le procureur de la République va poursuivre cette plainte. "Nous allons recueillir les explications de ce jeune garçon et puis nous allons vérifier dans quelles conditions ont été fait ces tirs".

Les chirurgiens qui ont opéré Antonin ont placé une plaque de métal dans sa mandibule. Le jeune homme devrait quitter l'hôpital ce week-end. Il devrait faire son retour au Lycée à la rentrée de janvier 2019. Pour l'instant on ignore toujours la durée de son Incapacité Temporaire de Travail (ITT). De la plainte qu'elle a déposée la mère de l'adolescent attend le remboursement des frais médicaux et surtout elle aimerait obtenir l'interdiction des Flash-Balls. "Des armes inhumaines" commente t-elle.

Fin novembre ce Dijonnais avait porté plainte contre "X". Il avait reçu un coup de Flash-Ball sous la ceinture. © Radio France - Thomas Nougaillon

Fin novembre un Dijonnais de 53 ans avait déjà été blessé

Fin novembre déjà à Dijon, une enquête avait été ouverte par le Parquet pour déterminer les circonstances dans lesquelles un homme de 53 ans avait été victime d'un Flash-Ball. Le tir avait eu lieu le samedi 24 novembre 2018 durant la manifestation des "gilets jaunes". Cet homme, Éric, 53 ans avait bénéficié d'une ITT de sept jours.