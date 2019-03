Un ado grièvement blessé par un car scolaire à Saint-Saëns

Saint-Saëns, France

Il est tôt ce lundi matin, environ 7h30, quand un adolescent de 17 ans marche et approche de la place Maintenon à Saint-Saëns, à une trentaine de kilomètres de Rouen. C'est alors qu'un car scolaire VTN le blesse grièvement en lui roulant sur le pied sur la départementale 929. Le car qui transporte une dizaine d'élèves du lycée Brassens de Neufchatel-en-Bray est alors immobilisé le temps que les secours interviennent. Le SMUR est dépêché sur place et l'élève est transporté au CHU de Rouen dans un état grave. La compagnie VTN a ensuite envoyé un second car pour transporter les enfants jusqu'à leur établissement.