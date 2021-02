Un adolescent au volant d'une voiture refuse de s'arrêter devant les policiers à Pontarlier

Un adolescent de 16 ans a été repéré au volant d'une voiture à Pontarlier, ce mardi, par une patrouille de la police nationale. Ces agents voient cette voiture avec les feux arrière éteints, rue de Morteau à 6h20. Ils déclenchent la sirène et le gyrophare et font sigen au conducteur de s'arrêter. Le jeune ralentit, fait un signe de la tête pour acquiescer... et il accélère. Les policiers relèvent la plaque et le laisse s'enfuir.

Pas de permis, pas d'assurance, pas de carte grise...

Ils repèrent alors la même voiture, stationnée, un peu plus tard. Un témoin leur indique le nom du propriétaire, qui est retrouvé et convoqué ce jeudi au commissariat de police de Pontarlier. Ce conducteur est en réalité un jeune de 16 ans, qui n'a donc pas de permis. La voiture n'est pas assurée, la carte grise est encore barrée des mots "vendue pour pièces détachées" et il n'y a pas de contrôle technique à jour. Par ailleurs, elle a les pneus lisses et les feux arrières ne s'allument plus.

Il a acheté la voiture "pour apprendre à conduire"

Pendant sa garde-à-vue,l'adolescent reconnaît tous ces faits. Il explique avoir acheté la voiture pour apprendre à conduire. En plus des infractions déjà citées, il est aussi poursuivi pour refus d'obtempérer et franchissement d'une ligne blanche (quand il a pris la fuite). Il a été remis à ses parents après trois heures d'audition en garde-à-vue. Il est ressorti avec une convocation devant le juge pour enfants, à Besançon.