Nouvelle course poursuite à Alès. Cette fois en plein centre-ville en toute fin d'après-midi ce mardi. Un adolescent circulant à très vive allure a refusé de s’arrêter à un contrôle de la police nationale. Il faut dire que la voiture était volée. L'individu, âgé d'à peine 16 ans a quand même été interpellé.

Une belle pagaille avant d'être placé en garde à vue

Selon les témoins, le mis en cause roule à toute vitesse en ville. Il manque d'ailleurs d’écraser, et apparemment sans état d'âme, deux policiers municipaux qui font une ronde. Pris en chasse par la police nationale, il roule toujours à tombeau ouvert, n'ayant vraisemblablement pas l'intention de se faire prendre au volant d'un véhicule volé la veille à Anduze.

A hauteur du parc de la tour vieille, il percute, la voiture de la police, un policier sera blessé à la main en s'extrayant du véhicule entièrement détruit. Sa course folle s'achève dans un cyclomoteur et 4 autres voitures. Dans l'une d'elle un bébé de 7 mois victime du coup du lapin. Après examen, il a pu rentrer chez lui sans plus de dommage.

Le jeune a tenté de s'enfuir en courant. Il a été rattrapé par les forces de l'ordre quelques mètres plus loin et placé en garde à vue. Il serait vraisemblablement très défavorablement connu des services.