Un adolescent autiste de 15 ans, recherché en Ariège ce jeudi 29 juillet, a été retrouvé grâce à la forte mobilisation des gendarmes. Un maître chien , et un détachement aérien, ont notamment été déployés.

Un adolescent autiste sauvé par les chiens et les hélicoptères de la gendarmerie en Ariège

Tout est bien qui finit bien : grâce à la mobilisation de chiens de recherche, et d'hélicoptère de la gendarmerie, un adolescent de 15 ans a été retrouvé sain et sauf dans le secteur de Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège). Les forces de l'ordre ont été alertées de la disparition du jeune homme, autiste, en début de soirée ce jeudi. Sans nouvelle depuis le début de l'après-midi, les parents contactent la gendarmerie, qui engage alors des moyens pour quadriller le secteur, "fortement boisée" selon les secours.

Grâce à la mobilisation notamment du détachement aérien de la gendarmerie des Pujols, et d'un maître de chien du peloton de gendarmerie de haute montagne de Savignac-les-Ormeaux, le jeune homme a été retrouvé sain et sauf rapidement entre Lavelanet et Saint-Paul-de-Jarrat.