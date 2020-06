Un adolescent avoue avoir mis le feu à un fauteuil après l'incendie mortel cité des Lauriers à Marseille

Trois jours après le terrible incendie cité des Lauriers à Marseille dans le 13ème arrondissement qui a causé la mort de trois personnes (une fillette de 11 ans, sa maman de 49 ans et sa grand-mère de 78 ans) un adolescent est passé aux aveux. D'après le journal La Provence, ce mercredi, trois mineurs âgés de 17, 16 et 14 ans, qui vivent dans l'immeuble ont été placés en garde à vue pour "destruction par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort". Les policiers l'ont longuement interrogé ces 3 garçons qui vivent dans l'immeuble. Et puis, l'un d'eux, celui de 14 ans a fini par avouer avoir mis le feu, avec un briquet, à un fauteuil traînant dans le local technique du 10ème étage.

Les flammes ont ensuite rapidement gagné le couloir et c'est en sortant de l'ascenseur que les trois membres de la même famille se sont retrouvées prises au piège se demandant si il était préférable de monter ou descendre pour éviter les flammes. Au lendemain du drame, Habitat Marseille Provence, le bailleur qui gère la résidence avançait la piste d'un matelas qui aurait pris feu.