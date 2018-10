La Chataigneraie, France

À l'approche de la Toussaint, c'est le genre d'accident qui pourrait arriver de nouveau. Le maire de La Chataigneraie (Vendée) a d’ailleurs fait mettre des panneaux rappelant les règles de prudence à l’entrée du cimetière de la commune. Ce mardi 23 octobre, en fin d’après-midi, un jeune garçon de 11 ans a été entraîné dans la chute de la stèle d’une pierre tombale, qui lui est tombée sur l’entrejambe.

Une dalle de marbre de 90 kg

L’adolescent accompagnait en fait ses grands-parents sur la tombe de son arrière-grand-mère et se serait appuyé à la stèle pourtant relativement récente – en comparaison d’autres monuments funéraires bien plus anciens - puisqu’installée en 1996. Celle-ci aurait alors basculé, rapporte Nicolas Maupetit, le maire de La Chataigneraie, entraînant le jeune garçon au sol. C’est là que la dalle de marbre d’environ 90 kg est tombée sur son entrejambe et son bras.

Les grands-parents ont très vite réussi à soulever la stèle malgré son poids mais sous la douleur, l’adolescent s’est évanoui, raconte toujours le maire. Blessé aux organes génitaux, il a été pris en charge par les pompiers qui l’ont emmené à l’hôpital de Niort. Par miracle, les examens n’ont montré aucune fracture ou conséquence plus grave. Il s’en sort avec quelques plaies à surveiller mais pourra rentrer très vite chez lui.