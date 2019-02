Un adolescent de 12 ans arrêté avec un lance-pierre en marge de la manifestation de gilets jaunes à Montpellier

Montpellier, France

Un adolescent âgé de 12 ans fait partie des huit personnes interpellées ce samedi à Montpellier, en marge de la manifestation des gilets jaunes . Il a été arrêté vers 17 h alors que des premiers affrontements débutaient , il tirait avec un lance pierre, en direction de la Préfecture .

Le syndicat de policiers Alliance se dit choqué , indigné par la présence de ce " gamin " armé d'une fronde dont il a fait usage dans "une manifestation dont on sait qu'elles sont de plus en plus violentes,"s'interroge Remy Alonso, le délégué départemental du syndicat

L' adolescent s'est rebiffé lors de son interpellation , il a été conduit au commissariat où il a passé plusieurs heures . D'origine bosniaque, il vit avec son père et fait déjà l'objet de mesures de suivi en raison de son comportement .

La manifestation de gilets jaunes et de motards jaunes a rassemblé au plus fort du mouvement 1500 personnes . Les violences ont eu lieu après la manifestation et ont opposé des groupes de casseurs aux forces de l'ordre au centre ville, plusieurs vitrines de banques de la place de la Comedie ont été cassées.