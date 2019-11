Un adolescent de 13 ans électrocuté par un fil électrique tombé au sol à Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

On ne sait pas si le fil électrique est tombé à cause de l'épisode de neige en Drôme-Ardèche. Cet adolescent de 13 ans l'a en tout cas touché et a été électrocuté à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, le jeune garçon a pu être réanimé et a été transporté à l’hôpital de Romans.