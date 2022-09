Un adolescent de 13 ans hospitalisé après un traumatisme crânien au pont d'Arthès, dans le Tarn

Un adolescent de 13 ans est hospitalisé à Albi ce vendredi 2 septembre 2022. Il a été victime d'un traumatisme crânien ; les pompiers du Tarn l'ont pris en charge vers 15h et l'ont transporté au centre hospitalier d'Albi en urgence absolue. Ce qui ressemble à un accident s’est produit au niveau du pont d’Arthès entre Saint-Juéry et Arthès. Il a été victime d’un "accident aquatique en milieu naturel", indique le SDIS du Tarn sans en dire plus.

Des accidents fréquents

La baignade est interdite à cet endroit, même si de nombreuses personnes sautent du pont. En 2019, un adolescent de 14 ans avait sauté du même pont et s'était gravement blessé. En août 2021,un homme de 22 ans était mort après avoir plongé dans le Tarn au même endroit. Sa tête avait vraisemblablement heurté un rocher, il était seul au moment des faits.