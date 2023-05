Un adolescent de 13 ans se noie dans la Meuse à côté de Commercy

La petite commune de Vignot, près de Commercy, est sous le choc. Un adolescent de 13 ans s'est noyé dans la Meuse, vendredi 19 mai, alors qu'il jouait avec des amis au bord de l'eau. Vers 17 heures, deux jeunes ont sauté dans le fleuve et sont remontés à la surface comme si de rien n'était. Le troisième a également effectué un plongeon, mais il a été emporté par le courant.

ⓘ Publicité

Un ami plonge pour tenter de le sauver

Selon les pompiers, l'un de ses amis a alors sauté à l'eau pour essayer de le sauver, en vain. Quelques minutes plus tard, les gendarmes et les pompiers ont retrouvé le corps du jeune garçon au niveau du pont de Vignot, 200 mètres plus loin.

Au total, 25 pompiers ont été mobilisés pour cette opération de sauvetage. Six personnes en état de choc, dont des amis et la famille de la victime, ont été prises en charge par les secours.