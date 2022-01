Un adolescent de 14 ans a disparu à Grenoble, les parents lancent un appel à témoin

Selon les parents, il s'agit d'une fugue. Paco, 14 ans, 1,81 mètre, a disparu depuis lundi matin dans le centre de Grenoble, et malgré tous les efforts des parents et de la police, il n'a pas encore été retrouvé.

Il a les yeux noisette et les cheveux châtains. Il était habillé de baskets Nike blanches, d'un pantalon noir, d'un sweat blanc extra-large, et d'une doudoune grise et noire. Il portait aussi un bonnet noir et un masque blanc. Si vous avez des informations, contactez la brigade de protection de la famille au 04 80 15 37 20.