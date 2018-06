Le drame s'est déroulé en mai 2017, à Saint-Cyr-sur-Loire. L'adolescent, alors âgé de 13 ans et demi, a été retrouvé à côté du corps de sa mère. Son procès se déroule à huis-clos au tribunal pour enfants de Tours.

Indre-et-Loire, France

C'est un cas rarissime, aussi bien par la violence déployée que par l'âge de l'accusé : un adolescent est jugé ce mercredi 20 juin par le tribunal pour enfants de Tours pour le meurtre de sa mère.

Fin mai 2017, ce garçon alors âgé de 13 et demi avait été retrouvé dans l'appartement qu'il partageait avec cette quadragénaire, à Saint Cyr sur Loire. Ce sont des ouvriers qui faisaient des travaux sur la façade qui avaient aperçu le corps de la victime, depuis l'extérieur. Cette famille mono-parentale était suivi par les services sociaux : l'adolescent, déscolarisé et accro aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, bénéficiait du suivi d'un pédo-psychiatre.

Le corps de la femme avait été lardé de 83 coups de couteau.

Le procès se déroule à huis-clos, puisque l'accusé est mineur. Son âge limitera d'ailleurs sa condamnation à un maximum de 20 ans de privation de liberté, si il est reconnu coupable. L'adolescent a été mis en examen pour assassinat, ce qui veut dire que les enquêteurs pensent qu'il avait prémédité son geste. Il vient de passer un an dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours.