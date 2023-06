Un adolescent de 14 ans meurt noyé dans le canal à Courcelles-lès-Lens

Un drame ce lundi après-midi vers 14h50 à Courcelles-lès-Lens. Alors que le thermomètre atteignait 30°, un adolescent de 14 ans a plongé dans le canal au niveau de la gare d'eau. Il n'est jamais remonté à la surface.

Plusieurs témoins de la scène ont rapidement appelés les secours, notamment deux adolescents de 12 et 14 ans. Une trentaine de pompiers et des plongeurs sont venus sur place et on cherché pendant 30 minutes. Le jeune garçon a été retrouvé inanimé, il est décédé malgré les tentatives de réanimation.

Une dame de 49 ans choquée a été prise en charge après un malaise.