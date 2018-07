Dunkerque, France

Ce lundi vers 17h, trois adolescents sont partis se baigner près de la jetée est de Dunkerque. Ils se sont vite retrouvés en difficulté à cause du courant et de la marée. Le premier a pu s'extraire de l'eau sans aide. Le second, lui, a dû être hélitreuillé par les pompiers. Blessé aux jambes, il a été hospitalisé au CHU de Dunkerque

La mer très agitée

Un adolescent de 14 ans par contre n'a pas pu être retrouvé. Il a été pris dans une baïne, à cause de la marée, à un endroit où peu de personnes viennent se baigner. Les secours sont rapidement intervenus. Ils ont interrompu les recherches après 21h et devaient les reprendre en cours de nuit, à marée descendante.