Un adolescent de 14 ans roué de coups pour un regard de travers à Montpellier

Un jeune de quatorze ans a été pris à partie à la cité Saint Martin à Montpellier. Sept garçons âgés de 14 et 16 ans ont été identifiés grâce à une vidéo faite par un des témoins. La bagarre est partie d'un mauvais regard entre deux jeunes.

Un jeune homme de 14 ans a été tabassé par d'autres adolescents qu'il connaissait à la cité Saint Martin, à Montpellier vers 19h30. Sept mineurs ont été interpellés par les policiers arrivés sur place après des appels des riverains, alertés par le bruit.

La scène s'est déroulée dans unparc près d'un terrain de foot. La bagarre a commencé à cause d'un regard de travers entre deux des jeunes présents. Les deux adolescents se sont frappés avant que les autres s'en mêlent. La victime a reçu plusieurs coups surtout à la tête dont un hématome à l’œil et au nez et avait une trace de semelle de chaussures sur la nuque. Il souffre d'un traumatisme crânien "bénin".

Des témoins ont filmé la scène. C'est ce qui a permis aux policiers de Montpellier d'identifier et d'interpeller rapidement les auteurs présumés des coups. On y voit plusieurs jeunes tenir la victime avant qu'elle ne tombe à terre. Ils le frappent à plusieurs reprises lorsque l'un d'eux fait signe aux autres d'arrêter "c'est bon, c'est bon. fils de pute".

Six jeunes ont été placés en garde à vue pour les coups et le septième, âgé de 16 ans pour entrave.