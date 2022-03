Un adolescent de 14 ans se tue au volant à Beuvry, près de Béthune

Un adolescent de 14 mars est mort dans la nuit de lundi à mardi dans un accident à Beuvry, près de Béthune dans le Pas-de-Calais. Il était 2 heures du matin quand la Renault Clio qu'il conduisait est sortie de la route et a percuté un arbre. Selon le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, " deux jeunes de 14 et 17 ans étaient incarcérés à l'arrivée des pompiers". Le très jeune conducteur était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimé. Il a été déclaré décédé. Son passager également mineur a été transporté en "urgence relative" au centre hospitalier de Beuvry.