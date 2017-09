Garde à vue pour un adolescent de 14 ans qui reconnaît avoir provoqué l'incendie d'Aubagne le 20 août dernier

Un adolescent d'Aubagne âgé de 14 ans a reconnu en garde à vue avoir allumé entre 18 et 20 incendies entre fin juin et début septembre. Il est soupçonné d'avoir été à l'origine du feu qui a détruit 240 hectares, le 20 août dernier au sud d'Aubagne.

Un adolescent de 14 ans a reconnu avoir allumé entre 18 et 20 incendies entre la fin du mois de juin et début septembre à Aubagne (Bouches-du-Rhône), confirme une source policière. Ces incendies ont détruit près de 300 hectares. L'adolescent doit être présenté à un juge dans la journée, ce jeudi et pour une éventuelle mise en examen.

Une arrestation en flagrant délit

L'adolescent qui a manifesté de la fascination pour les pompiers lors de sa garde à vue, a été arrêté en flagrant délit mardi alors qu'il était sous surveillance depuis plusieurs semaines. C'est l'enquête menée avec les policiers de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, l'Office national des forêts (ONF) et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui a permis son interpellation.

3.000 passagers bloqués dans les gares les 19 et 20 août

Le week-end des 19 et 20 août, un incendie a ravagé 240 hectares au sud d'Aubagne avant de se propager vers Carnoux-en-Provence et Carpiagne, ce qui avait provoqué l'interruption du trafic SNCF entre Nice et Marseille avec des conséquences sur tout le réseau. Près de 3.000 passagers avaient passé la nuit les gares. Des centaines d'habitations avaient été menacées, mais aucune n'avait été évacuée.

Après cet incendie, un homme de 33 ans avait été arrêté à proximité du départ de feu, mais il avait été rapidement relâché. Son comportement suspect avait alerté les sapeurs-pompiers. Les policiers avaient retrouvé sur lui des gants qui lui servait en fait pour une autre activité.

Un homme écroué, suspecté d'être à l'origine de 17 incendies

Le 24 août dernier, un homme âgé d'une quarantaine d'années, habitant de Plan-de-Cuques, reconnaît avoir allumé plusieurs incendies. En fait, les enquêteurs le soupçonnent d'être à l'origine de 17 incendies au total entre les 10 et 20 août dans les secteurs d'Allauch, de Plan-de-Cuques et de deux arrondissements marseillais. Après sa garde à vue, l'homme a mis en examen pour incendies volontaires et il a écroué à la prison des Baumettes.

Le 11 août, un jeune homme de 19 ans était soupçonné d'une quinzaine d'incendies dans le secteur d'Istres. Il avait été arrêté.

Trois suspects placés en garde à vue fin juillet

Fin juillet, deux jours après les incendies de Carro, près de Martigues et de Peynier, près d'Aix-en-Provence, trois suspects ont été placés en garde à vue. Ils ont été présentés à un juge le 28 juillet. L'homme de 42 ans a été mis en examen pour l'incendie de Peynier. Il a reconnu avoir utilisé une disqueuse dont les étincelles ont mis le feu au champ voisin. Il est poursuivi pour incendie involontaire.

Les deux autres suspects, deux jeunes de 16 et 17 ans, ont été placés sous le statut de "témoins assistés" faute de preuves suffisantes pour les mettre en examen. Ils ne seront peut-être jamais jugés.