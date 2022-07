Un adolescent de 15 ans interpellé au volant d'une voiture près de Pontarlier

Les policiers ont été étonnés ce samedi 16 juillet à Houtaud, près de Pontarlier dans le Doubs. Ils ont interpellés un adolescent de 15 ans au volant d'une voiture. Le jeune homme a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour avoir grillé un panneau stop, pour conduite sans permis, mise en danger de la vie d'autrui et vol de véhicule.

La voiture avec les clés sur le contact

Sur la place passager se trouvait un garçon de 13 ans. Ils auraient dérobé le véhicule sur le parking d'un garage. Les clés se trouvaient à l'intérieur, selon la police. Le propriétaire a porté plainte. Ils ont reconnu les faits.

Le plus âgé est convoqué devant le juge pour enfant le 9 septembre et le second devant le délégué du procureur le 28 septembre.