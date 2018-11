Un adolescent de 15 ans menace une collégienne avec un couteau en plein centre-ville de Nîmes

A l'issue de sa garde à vue, le mineur en cause sera présenté au Parquet

Nîmes, France

Les policiers du commissariat de Nîmes sont intervenus ce mercredi matin pour interpeller un garçon de 15 ans devant les grilles du collège Feuchères, en plein centre-ville de Nîmes. Les faits se sont déroulés aux alentours de 10 heures. L'adolescent, visiblement très excité, était armé d'un couteau et voulait s'en prendre à une élève de l'établissement pour une raison qui n'a pas été précisée.

Personne n'a été blessé, mais la scène a suscité un vif émoi au sein du collège. Immédiatement après son interpellation, le jeune agresseur a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Nîmes.

Sur son compte Twitter, le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, a indiqué que la justice ferait preuve de "fermeté et réactivité" et précisé que "à l'issue de sa garde à vue, le mineur en cause va être présenté au parquet puis à un juge des enfants".