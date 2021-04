Un adolescent de 15 ans meurt dans un accident de la route près de Montauban

Trois jeunes sont sortis de route en voiture et on fait plusieurs tonneaux à Bressols près de Montauban dans la nuit de samedi à dimanche. L'un des passagers, âgé de 15 ans, est mort.

Un dramatique accident de la route s'est produit à Bressols, juste à côté de Montauban, dans la nuit de samedi à dimanche. Trois jeunes qui habitent le secteur de Castelsarrasin et de Montauban sont sortis de route. Leur voiture a fait plusieurs tonneaux. Le passager qui se trouvait à l'arrière, un adolescent de 15 ans, est mort. Les deux autres occupants de la voiture, des jeunes hommes de 23 et 21 ans, ont été sérieusement blessés et transportés à l'hôpital de Montauban. Leurs jours ne sont pas en danger.

L'accident s'est produit vers 3 heures du matin ce dimanche, sur la route de Montbartier. Les trois jeunes sortaient de soirée semble-t-il selon les premiers éléments réunis. Des tests d'alcoolémie sont en cours.