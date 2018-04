Un adolescent de 15 ans mis en examen pour assassinat à Beauvois-en-Cambrésis

Par Hélène Fromenty, France Bleu Nord

On vous en parlait en octobre dernier, une femme de 57 ans retrouvée morte sur un chemin à Beauvois-en-Cambrésis (Nord). Six mois après les faits, un collégien de 15 ans a avoué être l'auteur de cet assassinat avec préméditation. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.