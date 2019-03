Un adolescent de 15 ans séquestré pour une affaire de drogues, dans le 19è arrondissement à Paris

Trois adolescents ont séquestré un autre adolescent mercredi soir, dans le 19è arrondissement à Paris. Ils réclamaient une rançon de 400 euros, un scooter et un téléphone portable en échange de la libération de la victime. Les trois ravisseurs ont été interpellés quelques heures plus tard.

Un adolescent de 15 ans, séquestré par trois autres adolescents du même âge pour une affaire de drogues.

Les faits se sont déroulés mercredi soir dans le 19è arrondissement à Paris. Il est 18h30 quand la police reçoit un appel d'une jeune femme de 24 ans. Elle affirme que son frère est en train de se faire racketter dans une voiture rouge garée dans le quartier.

Une dette de stupéfiants à l'origine de l'enlèvement

Elle reçoit ces informations via l'application Snapchat. Les trois adolescents qui retiennent son frère lui réclament une rançon de 400 euros, un scooter et un téléphone portable. Un rendez-vous est même fixé rue de l'Ourcq pour la remise de la rançon et la libération de la victime. Cette histoire rocambolesque est en fait liée à un trafic de drogues. Il y a presque quatre mois, la victime avait été interpellée avec de l’ecstasy et de la cocaïne. Depuis, il était harcelé afin qu'il rembourse le montant de la marchandise perdue.

Les ravisseurs sont finalement interpellés vers 20 h mercredi soir. Il s'agit de trois mineurs de 15 ans qui expliquent n'être que des intermédiaires mandatés pour récupérer l'argent. L'un d'entre eux a déjà un casier judiciaire avec sept mentions pour violences et vol.

La victime, elle, est retrouvée dans l'appartement d'un ami, avec des bleus à l’œil et à l'arcade. L'adolescent de 15 ans affirme avoir été libéré par ses ravisseurs et s'être réfugié chez son ami.

Une enquête est en cours.