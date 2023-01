Un adolescent de 16 ans agressé à coups de couteau devant la Cité scolaire

L'agression s'est déroulée en plein jour devant une des entrées secondaires de la Cité scolaire, précisément rue d'Arsonval devant le bâtiment J qui se trouve à l'arrière du lycée Aristide Briand.

"On a entendu des cris, il y a eu une bousculade et puis cette mare de sang"

"C'était la fin de la pause, on rentrait en cours quand on a entendu des cris. Il y a eu une bousculade, et l'instant d'après on a vu ce jeune étendu par terre dans une mare de sang", raconte une élève de première qui assiste à la scène. La victime est un lycéen de 16 ans, il a reçu au moins un coup de couteau "dans le haut de la cuisse". C'est une élève qui apporte les premiers secours en attendant les pompiers. Le jeune homme a été hospitalisé à Saint-Nazaire, ses blessures restent superficielles.

Les auteurs, car ils étaient plusieurs assure un enquêteur, ont pris la fuite mais les nombreux témoins de la scène sont ou vont être auditionnés. Il s'agit d'"un règlement de compte entre deux quartiers rivaux", selon les lycéens croisés à la sortie des cours.