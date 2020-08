Un adolescent de 16 ans interpellé après avoir caillassé des policiers à Bagnols-sur-Cèze

Un adolescent de 16 ans a été interpellé jeudi 13 août dans l'après-midi à Bagnols-sur-Cèze. Il est soupçonné d'avoir jeté des cailloux sur une patrouille de police dans le quartier sensible des Escanaux. Après avoir pris la fuite, il a été retrouvé un plus loin dans le secteur, a a jeté un nouveau projectile sur les policiers en les insultant. Il a finalement été interpellé quelques heures plus tard en possession d'une savonnette de 100 grammes de cannabis. Il a été placé en garde à vue.