Un adolescent de 17 ans décède ce samedi dans un accident de la route à Charleville-Mézières (Ardennes)

Un adolescent de 17 ans a péri dans un accident de la route la nuit du samedi 14 mai à Charleville-Mézières. Lui et un autre adolescent de 17 ans seraient seul en cause. On ignore encore les causes de l'accident. La route de Monthermé où a eu lieu l'accident a été fermée à la circulation cette nuit.