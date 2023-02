Un adolescent de 17 ans décède dans un accident à Robion

Pour des raisons encore inconnues, un véhicule a percuté un mur vers 1h28 dans la nuit de vendredi à samedi sur la route départementale 15 à Robion. Un adolescent de 17 ans qui se trouvait à l'intérieur est décédé. Quatre autres jeunes âgés de 16 à 24 ans ont été blessés et transportés dans les hôpitaux d'Apt et d'Avignon. On ne sait pas si la victime était le conducteur de la voiture.

