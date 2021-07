17 ans, conduite accompagnée, récidive : un mineur à 170 km/h à Vaux-sur-Mer

Le jeune chauffard de 17 ans et son tuteur de conduite ont été surpris par les motards de la police à Vaux-sur-Mer (photo d'illustration)

Un mineur, circulant en conduite accompagnée, a été surpris en très grand excès de vitesse à Vaux-sur-Mer. Il a été contrôlé ce mercredi 14 juillet, dans l'après-midi, sur la départementale 25. Il roulait à 170 km/h sur une portion théoriquement limitée à 90 km/h.

Et il était en récidive de très grand excès de vitesse, c'est-à-dire de plus de 50 km/h au-dessus de la limite. Le jeune chauffard, âgé de seulement 17 ans, sera entendu par les policiers royannais, comme la personne qui l'accompagnait sur le siège passager, son tuteur de conduite, dont la responsabilité est aussi engagée. Le justice décidera pour les deux de la possibilité ou non de (re)passer le permis de conduire.

Ce sont les motards de la zone sud-ouest, envoyés en renfort pour l'été dans l'agglomération de Royan, qui ont surpris ce mineur. Au même endroit, le même jour, deux autres automobilistes ont été contrôlés à 137 km/h et à 152 km/h au lieu de 90.