Un adolescent de 17 ans en garde à vue après l'incendie probablement criminel d'un appartement à Grenoble

Le feu est parti vers 20 heures rue du Trocadéro, presqu'à l'angle avec le 45 cours Berriat au centre ville de Grenoble. L'appartement était vide au moment de l'incendie et il n'y a pas eu de blessé. Mais un épais panache de fumée s'est dégagé et a inquiété les riverains. Ils ont été nombreux à appeler les pompiers.

Selon les premiers éléments d'enquête, l'appartement en flammes était squatté. Des occupants se sont disputés juste avant l'incendie. L'un d'eux a jeté un tee-shirt enflammé sur un matelas et le feu s'est propagé à tout le logement. L'homme a ensuite pris la fuite, il a été rattrapé par des personnes présentes, et il y a eu un deuxième échange de coups. La police, arrivée sur les lieux a interpellé et placé en garde à vue celui qui aurait volontairement mis le feu à l'appartement pour "destruction volontaire par incendie".

Tous les voisins sont descendus d'eux-mêmes dans la rue, un seul devra être relogé, celui qui habite juste au dessus et qui a été gêné par les fumées.