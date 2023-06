Un adolescent de 17 ans meurt noyé à Woippy-Plage

Un drame s'est déroulé ce jeudi 15 juin, en fin de journée, sur le site de Woippy-Plage. Un jeune homme de 17 ans est mort noyé dans l'étang indiquent à France Bleu Lorraine la Police Nationale et le maire de la commune Cédric Gouth, confirmant une information du Républicain Lorrain .

ⓘ Publicité

Défaut de surveillance ?

L'adolescent faisait partie d'un groupe, encadré par des éducateurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a échappé à leur surveillance et personne ne l'a vu tomber à l'eau. Les recherches des sapeurs-pompiers, de la Police Nationale et Municipale se sont effectuées dans un premier temps dans et en dehors de l'eau. Ce sont finalement les pompiers qui ont retrouvé le garçon noyé.

Selon Cédric Gouth, ni la victime, ni le groupe dont il faisait partie, n'étaient originaires de Woippy. Le maire n'était pas informé de la venue de cette structure. L'accès au site est libre, mais la baignade autorisée et surveillées sur le site de Woippy-Plage n'ouvrira que demain, samedi 17 juin, dans le cadre des animations estivales que propose chaque année la ville.

Des précédents en 2014 et 2020

Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit à Woippy-Plage. En juin 2014, un enfant de 10 ans s'était noyé. Même chose en août 2020 : un jeune de 19 ans et un adulte de 28 ans se sont également noyés à cinq jours d'intervalle.