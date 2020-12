Un adolescent de 17 ans meurt renversé par un bus à Saran, près d'Orléans

Ce mardi, vers 7h30, à Saran, au nord d'Orléans, un jeune homme de 17 ans est mort, percuté par un bus affrété par TAO (Transports de l'Agglomération d'Orléans).

Le dramatique accident s'est produit rue de la Montjoie, entre la RD 2020 et la mairie de Saran juste après l'arrêt Jacinthe. Le bus de la ligne 19 n'a pas marqué d'arrêt à cette station puisque personne n'a demandé à descendre ou à monter.

Le chauffeur du bus ne voit pas le garçon

Et selon les premières informations, le bus a (ensuite) percuté un garçon de 17 ans qui traversait la rue, alors qu'il se trouvait derrière un bus se trouvant en face (dans l'autre sens). Il était entre ce bus et une camionnette située juste derrière, et le chauffeur ne l'aurait pas vu, selon nos informations. Il l'a percuté par le coin avant gauche. A cette heure-ci, il fait encore nuit et le soleil se lève à peine.

Il ne s'agit pas d'un bus de TAO à proprement parler, mais d'un bus de la société "Keolis Eure-et-Loir" qui exploite cette ligne 19, avec ses propre chauffeurs. Le directeur de cette société se dit "très choqué, une dizaine de jeunes se trouvaient à l'intérieur de ce bus au moment de cet accident

Le chauffeur du bus est "quelqu'un d'aguerri et expérimenté, indique le patron de Keolis Eure-et-Loir, qui s'est rendu sur place tôt ce mardi matin.