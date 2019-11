Un adolescent de 17 ans tué dans un accident de la route à Salles

Salles, France

Un adolescent de 17 ans est mort dans un accident de la route, dans le nuit du jeudi 21 au vendredi 22 novembre. L'accident s'est produit peu avant minuit, sur la départementale 3, à hauteur de la commune de Salles. Un seul véhicule impliqué selon les pompiers.

À bord de la voiture, cinq jeunes de 17 à 19 ans. L'un d'eux n'a donc pas survécu. Deux jeunes femmes de 17 et 19 ans ont été hospitalisées dans un état grave à Arcachon. Les deux autres passagers, deux garçons de 18 et 19 ans, sont plus légèrement touchés.