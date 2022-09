Un adolescent en détention provisoire à Bourges pour vol et violences en réunion

À Bourges, dans le Cher, un adolescent de 17 ans vient d'être placé en détention provisoire ce mercredi 14 septembre par le parquet pour des faits de vol avec violences en réunion. L'agression a eu lieu à Bourges, dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 septembre. L'individu est alors accompagné de quatre autres mineurs, âgés de 14 à 15 ans. Ils cherchent à dérober le téléphone portable de la victime mais l'agression a été particulièrement brutale.

Multiples fractures

La victime est alors rouée de coups. Elle souffre aujourd'hui de plusieurs fractures au visage et d'au moins six semaines d'ITT, période pendant laquelle elle ne peut pas mener une vie habituelle à cause de ses blessures. Elle devra subir une opération chirurgicale du visage. L'adolescent de 17 ans, placé en détention provisoire, est considéré comme le présumé auteur principal des faits. Les autres mineurs présents lors de l'agression sont également impliqués.

Tous seront jugés dans les prochaines semaines devant le tribunal pour enfants de Bourges.