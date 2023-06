Un adolescent meurt noyé dans l'étang de la Jemaye en Dordogne

Un jeune de 16 ans est décédé après une noyade ce vendredi matin à l'étang de la Jemaye en Dordogne. Il se baignait avec deux autres garçons, qui ont donné l'alerte aux alentours de 10h et demi. Des témoins sur place ont tenté de retrouver l'adolescent, puis les pompiers ont pris le relais avec des plongeurs. Il a finalement été retrouvé vers midi. L'adolescent était en arrêt cardio-respiratoire, les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

Le jeune garçon était placé dans une famille d'accueil dans le département. D'après des témoins, il était déjà venu se baigner dans cet étang.

La baignade n'est pas encore surveillée sur la Jemaye d'après le conseil départemental. Elle est surveillée à partir de ce samedi 17 juin et jusqu'au 3 septembre avec des horaires différents en fonction des mois et une amplitude plus élargie pendant l'été.

