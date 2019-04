Un adolescent et une vache chutent de 70 mètres à Saint-Martin-Vésubie

Une terrible scène s'est déroulée ce jeudi soir à Saint-Martin-Vésubie. Lors du tournage d'une publicité, une vache et un adolescent ont bien failli mourir ! Un jeune homme qui était dans une remorque avec une vache a fait une chute de 70 mètres. Un miracle qu'ils soient tous deux encore en vie.

Saint-Martin-Vésubie, France

C'est une histoire peu banale qui aurait pu se finir de manière dramatique ce jeudi soir à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes. Il est 20h, une équipe de tournage vient de réaliser un spot publicitaire sur la tomme de Savoie pour un grand groupe de supermarchés. Pour repartir du col de Sale, la vache est chargée à bord d'une remorque tractée par un pick-up. Le bovin est accompagné par le fils du propriétaire de l'animal, un adolescent de 15 ans. C'est à ce moment-là qu'a lieu une erreur de manipulation au démarrage. La remorque se décroche et chute dans une pente de 70 mètres.

La remorque fait quelques tonneaux avec toujours à son bord l'animal et le jeune homme. Les sapeurs-pompiers parviennent sur les lieux et réussissent difficilement à extraire les deux compagnons d'infortune. Miracle, le jeune homme souffre seulement de quelques contusions. Il est sain et sauf, tout comme la vache.