Un adolescent interpellé après des rodéos à moto à Soyaux, près d'Angoulême

Un adolescent auteur de rodéos à moto à Soyaux, près d'Angoulême, a été interpellé ce jeudi par les policiers. Il était connu pour ses rodéos et pour narguer la police. Il sera jugé en mars.

Il perturbait régulièrement son quartier de Soyaux, à côté d'Angoulême. Un adolescent, auteur de plusieurs rodéos urbains à moto, a fini par être interpellé par les policiers angoumoisins.

Le garçon de 17 ans a été interpellé ce jeudi, pour des faits qui remontent à septembre. Ce jour-là, il conduisait une moto cross XTZ, à vive allure, et a pris des risques importants, en faisait une roue arrière, et en traversant une place où se trouvaient des piétons. Et il avait déjà été vu à plusieurs reprises en train de commettre ce genre de rodéos, croyant toujours pouvoir échapper à la police, qu'il n'hésitait pas à narguer.

Les policiers l'ont interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Mais l'adolescent avait été remis en liberté en attendant la fin des investigations. Il a donc finalement été placé en garde à vue ce jeudi. Il en est ressorti avec une convocation au tribunal en mars 2022. Il sera jugé pour conduite d’une moto non homologuée et mise en danger de la vie d’autrui. Sa moto lui a été confisquée.