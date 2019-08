Un adolescent interpellé pour avoir allumé 18 incendies à Louviers, dans l'Eure

Louviers, France

Un adolescent de 17 ans a été interpellé à Louviers. Il est soupçonné d'être à l'origine d'au moins 18 incendies dans la ville de l'Eure. Le jeune homme a reconnu la quasi totalité des faits. Au total depuis le mois de février 2019, il y a eu 25 incendies à Louviers.

Aperçu avec un briquet

Le jeune homme a été contrôlé dans la nuit de dimanche à lundi avec un briquet dans la main. Le lendemain, les gendarmes ont constaté qu'une haie avait été brûlée. Ils se sont donc rendus chez le jeune homme. Ce dernier a reconnu 18 incendies sur les 25 recensés. Il s'en prenait essentiellement aux poubelles et aux haies. Il a expliqué qu'il était ivre et avait des pulsions quand il mettait le feu. L'adolescent va être suivi psychologiquement. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de revenir à Louviers.

Cette information a été révélée par nos confrères de la Dépêche de Louviers.