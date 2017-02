Un adolescent mayennais en détention provisoire pour racket

Jeudi, à Laval, ce jeune de 16 ans a été interpellé en flagrant délit.

Déjà connu des services de police, cet adolescent lavallois avait été placé sous surveillance ce jour-là. Et vers midi, il a été arrêté au moment où il s'apprêtait à racketter à la sortie d'un établissement scolaire de la ville. Tout ne s'est pas passé dans le calme. Le jeune Mayennais s'est opposé à son interpellation en insultant les policiers et en donnant un coup de tête à l'un d'eux. Des plaintes pour vol à l'arraché et violences ont été déposées à son encontre. Le parquet a décidé de le placer en détention provisoire, au centre pénitentiaire pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique), jusqu'à son jugement le mois prochain.