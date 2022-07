Un adolescent meurt dans un accident de voiture à Wattrelos, cinq autres mineurs présents à bord

Un jeune de 16 ans est mort dans un accident de voiture rue Mendès-France à Wattrelos ce mardi peu avant minuit. Les cinq autres occupants de la voiture, tous mineurs, ont survécu. Trois d'entre eux sont légèrement blessés. Une enquête a été ouverte et confiée au parquet de Lille.

Les six jeunes roulaient seuls rue Mendès-France à Wattrelos au milieu de la nuit. (Image d'illustration)

La voiture - avec six adolescents à bord - roulait seule rue Mendès-France, à Wattrelos (Nord), au moment de l'accident ce mardi 26 juillet vers 23h30.

Un jeune de 16 ans est mort, les cinq autres mineurs ont survécu.

Un garçon et deux filles ont été légèrement blessés et hospitalisés au CHRU de Lille et au CH Roubaix, selon les pompiers.

Enquête confiée au parquet de Lille

Les circonstances de l'accident sont encore floues ce mercredi matin. Le maire de la ville Dominique Baert, déplore ce drame mais s'interroge sur ce que faisaient ces adolescents "âgé entre 15 et 16 ans" à conduire une voiture au milieu de la nuit.

L'enquête sur cet accident mortel, où seuls des mineurs sont impliqués, a été confiée au Parquet de Lille.